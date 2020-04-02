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(2020) yapılacak mı?

Alaçatı Ot Festivali 2020 yapılacak mı?

02.04.2020, 09:28

Son dakika... Bu sene (2020) yapılacak mı? Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edilen Alaçatı Ot Festivali'nin evden hazırlanacak videolarla yapılacağı açıklandı.

Alaçatı Turizm Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, derneğin kadın üyelerinin girişimiyle yapılan organizasyon kapsamında 10-12 Nisan'da mutfağa girecek Alaçatalı şefler, kendi tarifleriyle yemek pişirecek ve 1'er dakikalık videolar hazırlayacak. Derneğin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak videolarla Alaçatı'nın yöresel yemekleri için de arşiv oluşturulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu, Alaçatı'da eli kaşık tutan herkesi birer dakikalık videolarla festivale katılmaya davet etti.

Alaçatı'nın lezzetlerini sanal ortamda insanlarla buluşturmayı amaçladıklarını bildiren Bayraktaroğlu, "Bu salgını birlik ve beraberlik içerisinde yeneceğiz. Önceliğimiz sağlık. Bu yüzden festivalimize katılacak olanlardan tek istediğimiz evlerinden, tüm sağlık önlemlerini alarak yemek yapmaları." ifadelerini kullandı.

Alaçatı Turizm Derneği Üyesi Zeynep Boneval da salgın nedeniyle sağlıklı beslenmenin öneminin bir kez daha gündeme geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye ile sağlıklı tarifleri paylaşmak istedik. Alaçatı ve civar köylerdeki mutfak aşığı herkes kolları sıvayacak. Türkiye'yi online olarak mutfaklarımızda misafir edeceğiz. Toprağın, havanın, suyun en güzel halinin yaşandığı Alaçatı'nın lezzet kültürünü yaşamak isteyen herkesi bekliyoruz."

AA

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