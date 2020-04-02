  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Cinnetin sonu 2 ölü

Cinnetin sonu 2 ölü

Cinnetin sonu 2 ölü
Giriş Tarihi: 2.4.2020

İzmir'in Ödemiş ilçesi dün korkunç bir cinnetle sarsıldı. Alınan bilgiye göre Aysim Erülker, aralarındaki alacak verecek meselesini konuşmak için Levent Doğan (52) ile annesinin yaşadığı Atatürk Mahallesi Anadolu Caddesi'ndeki eve geldi. Kapı önünde başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Doğan, evinden aldığı bıçakla Erülker'i 8 yerinden yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan Doğan'ın annesi Nilgün Doğan da bıçak darbeleriyle yaralandı. Annesinin de yaralandığını gören Doğan, kendini 4'üncü kattan boşluğa bıraktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aysim Erülker ve Levent Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Nilgün Doğan ise hastaneye kaldırıldı.

SEVAL KONURALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cinnetin sonu 2 ölü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA