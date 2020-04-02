Cinnetin sonu 2 ölü

İzmir'in Ödemiş ilçesi dün korkunç bir cinnetle sarsıldı. Alınan bilgiye göre Aysim Erülker, aralarındaki alacak verecek meselesini konuşmak için Levent Doğan (52) ile annesinin yaşadığı Atatürk Mahallesi Anadolu Caddesi'ndeki eve geldi. Kapı önünde başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Doğan, evinden aldığı bıçakla Erülker'i 8 yerinden yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan Doğan'ın annesi Nilgün Doğan da bıçak darbeleriyle yaralandı. Annesinin de yaralandığını gören Doğan, kendini 4'üncü kattan boşluğa bıraktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aysim Erülker ve Levent Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Nilgün Doğan ise hastaneye kaldırıldı.

SEVAL KONURALP