  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir ‘İzmir’deki yaşlılar doktorlara zimmetli'

’deki yaşlılar doktorlara zimmetli'

‘İzmir’deki yaşlılar doktorlara zimmetli'
Giriş Tarihi: 2.4.2020

, kentte 65 yaş üstü olan tüm vatandaşların aile hekimleri ile hastanelerde görev yapan doktorlara zimmetlendiğini ve hekimlerin bu kişileri haftada 3 defa arayıp sağlık durumlarını takip edeceklerini açıkladı.

Korona virüsünün hızla yayılması nedeniyle 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkması 21 Mart'tan itibaren sınırlandırılmıştı. 65 yaş üzerine ve kronik rahatsızlığı olanlara getirilen sınırlamalar nedeniyle güvenlik güçleri bu ihlali yapanlara önce uyarı ardından da tekrarlaması durumunda cezai işlem uyguluyordu.

GÜVENCE ALTINA ALINDI
İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "İzmir Pandemi Kurulu ile birlikte alınan karar doğrultusunda İzmir Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Aile Hekimliği'nde kayıtlı bulunan tüm 65 yaş üstü vatandaşları, kentte görev yapan Sağlık Ocaklarında ve hastanelerde görev yapan doktorlarımıza tek tek zimmetledik" dedi. 65 yaş üstü büyüklerimizin evlerinde oturmalarını ve ısrarla evlerinden çıkmamalarını isteyen Vali Ayyıldız, "Aile hekimlerimiz ve hastanelerde görev yapan doktorlarımız kendilerine zimmet edilen 65 yaş üstü vatandaşları ve kronik rahatsızlığı olanları haftada üç kez arayıp kontrol edecek. Bu büyüklerimizin tüm sağlık sorunları ilaç ve tedavi ihtiyaçları kontrol altına alınacak ve raporlanacak" açıklamasını yaptı. Bununla birlikte korona virüsün yayılmasını engellemek için toplam 21 karar alındığı kaydedildi.

FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘İzmir’deki yaşlılar doktorlara zimmetli' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA