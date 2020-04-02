‘İzmir’deki yaşlılar doktorlara zimmetli'

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, kentte 65 yaş üstü olan tüm vatandaşların aile hekimleri ile hastanelerde görev yapan doktorlara zimmetlendiğini ve hekimlerin bu kişileri haftada 3 defa arayıp sağlık durumlarını takip edeceklerini açıkladı.

Korona virüsünün hızla yayılması nedeniyle 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkması 21 Mart'tan itibaren sınırlandırılmıştı. 65 yaş üzerine ve kronik rahatsızlığı olanlara getirilen sınırlamalar nedeniyle güvenlik güçleri bu ihlali yapanlara önce uyarı ardından da tekrarlaması durumunda cezai işlem uyguluyordu.



GÜVENCE ALTINA ALINDI

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "İzmir Pandemi Kurulu ile birlikte alınan karar doğrultusunda İzmir Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Aile Hekimliği'nde kayıtlı bulunan tüm 65 yaş üstü vatandaşları, kentte görev yapan Sağlık Ocaklarında ve hastanelerde görev yapan doktorlarımıza tek tek zimmetledik" dedi. 65 yaş üstü büyüklerimizin evlerinde oturmalarını ve ısrarla evlerinden çıkmamalarını isteyen Vali Ayyıldız, "Aile hekimlerimiz ve hastanelerde görev yapan doktorlarımız kendilerine zimmet edilen 65 yaş üstü vatandaşları ve kronik rahatsızlığı olanları haftada üç kez arayıp kontrol edecek. Bu büyüklerimizin tüm sağlık sorunları ilaç ve tedavi ihtiyaçları kontrol altına alınacak ve raporlanacak" açıklamasını yaptı. Bununla birlikte korona virüsün yayılmasını engellemek için toplam 21 karar alındığı kaydedildi.

FATİH ŞENDİL