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Haberler İzmir Kazada ölen arkadaşı için gözyaşı döktü

Kazada ölen arkadaşı için gözyaşı döktü

Kazada ölen arkadaşı için gözyaşı döktü
Giriş Tarihi: 2.4.2020

İzmir'den Denizli'ye, arkadaşına otomobil almak için gelen 39 yaşındaki İsmail Alay, Kumkısık'ta mola verdikten sonra ana yola çıkarken otomobille çarpıştı. Feci kazada İsmail Alay olay yerinde hayatını kaybetti, Mehmet Gürpınar ile yanında bulunan Melahat Gürpınar ise yaralandı. Alay'ın arkadaşı, acı haberle birlikte olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü. Alay'ın İzmir'de bir belediyede çalıştığı öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP

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