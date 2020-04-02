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Haberler İzmir Sorumsuzluğun böylesi! Bakın İzmir'de ne yaparken yakalandılar

Sorumsuzluğun böylesi! Bakın 'de ne yaparken yakalandılar

Sorumsuzluğun böylesi! Bakın İzmir'de ne yaparken yakalandılar

02.04.2020, 09:03

'in Bayraklı ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında hem tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle, hem de kumar oynamak ve oynatmak suçundan işlem yapıldı.

İzmir Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 04.00 sıralarında Turan Mahallesi 1654 Sokak'ta silahlı kavga olduğu yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede yapılan araştırmada, metruk bir binanın bahçesinde üzeri tente ile kapatılan bölümde kumar oynatıldığını tespit etti.

Kumar oynadığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıca poker pulu, tavla, iskambil kağıdı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilere 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' suçundan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca işlem yapıldı. Ayrıca Kabahatler Kanunu'na göre şüphelilerden 9'una kumar oynadıkları gerekçesiyle para cezası uygulanırken, H.Ş. hakkında da 'Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.



DHA

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