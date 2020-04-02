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Haberler İzmir Tire Pazarı’nda ‘Covid 19’a geçit yok

Tire Pazarı’nda ‘Covid 19’a geçit yok

Tire Pazarı’nda ‘Covid 19’a geçit yok
Giriş Tarihi: 2.4.2020

Tire'de Türkiye'nin en büyük açık hava pazarı sıkı 'Korona virüs' önlemlerine sahne oldu. Sabah erkenden polis ve zabıta denetime başladı, yasağa rağmen sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar pazara alınmadı. Tezgahların mesafeli kurulduğu pazarda, esnaf ve vatandaşların sosyal mesafeyi koruma kuralına uymaları sağlandı. Gıda ürünleri satanların dışındakilere sergi açtırılmadı. Pazaryerinde dezenfekte çalışmaları yapılırken, görevliler pazara gelen tüm vatandaşların ateşini kontrol etti.

NADİR UYSAL

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