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Haberler İzmir Tornavidayla banka soygunu

Tornavidayla soygunu

Tornavidayla banka soygunu
Giriş Tarihi: 2.4.2020

’ta bir bankanın camını tornavidayla açtıktan sonra soygun yapan iki kişi çaldıkları paralarla yakalandı.

İzmir'de tornavidayla banka soygunu gerçekleştiren iki kişi suçüstü yakalandı. Olay dün sabah saat 04.00 sıralarında Konak Şehit Nerves Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bankada meydana geldi. Bankanın önüne gelen Emre B. ile Onur K, bir süre banka önünde keşif yaptı.

TUZAK PARALARI ALDI
İkiliden birisi gözcülük yaparken, diğer şahıs ise tornavida ile bankanın camını açmayı başardı. Camı açtıktan sonra bankanın içerisine yönelen şahıs, bankada bulunan tuzak paraları aldığı sırada, bankanın alarmları çalmaya başladı. Alarm çalması ile birlikte bankanın önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin yaklaştığını gören dışarıdaki gözcü kaçmaya çalışsa da ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, suç ortağı ise bankanın içerisinde hiçbir şeyden habersiz paraları toplamaya devam etti. Polis ekiplerinin bankanın içerisine girmesiyle yakayı ele verdiğini anlayan soyguncu kaçmak istese de dışarıya çıkamadan kıskıvrak yakalandı.

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