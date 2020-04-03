Bayındır’da panik yerine tedbir var

AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen, ilçelerindeki nüfusunun dörtte birinin 65 yaş üstü vatandaşlardan oluştuğunu belirterek, “Yaşlılarımız bizim baş tacımızdır. Covid -19 salgınına kaşı alınabilecek tüm önlemleri aldık. Belediyemiz tüm ekipleriyle 24 saat işbaşında” diye konuştu.

İzmir'in en güzel ilçelerinden Bayındır'ın AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ilçe genelinde asla bir panik havası olmadığını söyledi. Görevine başlayalı yaklaşık 1 yıl olduğunu hatırlatan Demirezen, "Bir yanda salgın, bir yanda yaşam... Yatırımlar planlandığı gibi aksamadan sürdürülecek. Kimsenin endişesi olmasın" dedi. Başkan Demirezen, "Karamsar olmayalım, elbette bu günler geçecek. Belediyemiz tüm ekipleriyle 24 saat işbaşında" şeklinde konuştu.

İlçede nüfusun dörtte birinin 65 yaş üstü olduğunu belirten Başkan Uğur Demirezen, "Bizzat beni arayıp ihtiyaçlarını yazdıran vatandaşlarımız oluyor. Hepsi başımızın tacı" dedi.

-Korona virüs ilçeyi nasıl etkiledi?



Bayındır'da toplam 36 mahalle var. 41 bine yakın nüfusa sahibiz. 18 mahallemiz Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalıyor. Küresel salgın elbette bizleri de etkiledi. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece gündüz çalışıyoruz. Ekiplerimiz 36 mahallemize de aksatmadan hizmet götürüyor. Salgının Türkiye'de başlamasıyla birlikte hizmet yapımızı en hızlı şekilde örgütledik. Şükürler olsun, ciddi aksaklık yaşamadık.

Dezenfekte edilmiş kitaplar gençlerin evine kadar teslim edildi.

'BEN ONLARIN EVLADIYIM'

-Yaşlı nüfus sayınız yüksek mi?



Nüfusumuzun dörtte biri 65 yaş üstü. Belediyemiz, Vefa Sosyal Destek Gruplarına tam destek veriyor. Samimi ve doğal ilişkilerimiz var. Yaşlılarımız baş tacımız. Ben onların evladıyım. Birçoğu beni arayıp, gıda, ilaç gibi ihtiyaçlarını söylüyor. Temizlik İşleri, Sosyal ve Kültür İşleri, Muhtarlık, Çevre Kontrol ve Zabıta Müdürlükleri devletimizin oluşturduğu kurullara tam destek veriyor. Koordinasyon içindeyiz.



-Belediyenin önlemleri neler?

Çöp konteynerleri sıklıkla yıkanıp dezenfekte ediliyor. Sosyal alanlar, cadde ve sokaklar ilaçlanıyor. Zabıta ekiplerimiz marketlere sosyal mesafe konulu afişler asarak kasa ve bekleme alanlarında 1 metre çizgi konulması konusunda uyarıları yaptı. Pazar yerimizdeki önlemler arttırıldı.





-Bu döneme özel projeleriniz neler? Çocuk ve gençlere yönelik proje hazırladık. Gençlerin sosyal medyadan seçtikleri kitaplar, dezenfekte edilip adreslerine teslim ediliyor. İlk gün bizzat kendim götürdüm. LGS 8 sınavları ertelenmedi. Gönüllü öğretmenlerimizle, çocuklarımıza uzaktan eğitimle sınava hazırlamak için yeni bir çalışma başlattık.



En büyük teşekkür sağlık çalışanlarına

-Bayındırlılara mesajımız nedir?

En büyük teşekkür ve minnettarlığım sağlıkçıklarımıza. Mümkün olduğunca evde kalmaya devam edelim. Bana bir şey olmaz demeyin. Belki size bir şey olmayacak ama sevdiklerinize bulaştırdığınız virüsler bizleri üzebilir. Cumhurbaşkanımızın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına tam destek veriyoruz. Son söz, herkes evindeyken bizlere ihtiyacı olan sokaktaki canlarımızı unutmayalım. Kapınızın önüne bir kap su ve yemek koymayı ihmal etmeyelim.



Festivalin durumu henüz netlik kazanmadı

-Uluslararası Çiçek Festivali yapılacak mı? Festival ile ilgili kararımızı önümüzdeki günlerde vereceğiz. Daha önce tarihi 16-19 Nisan olarak belirlemiştik. Her şey normale dönerse Mayıs ayı sonuna doğru festivalimizi yapabiliriz

Nadir UYSAL