‘Beni affet kızım’

zmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 gündür korona şüphesiyle mücadele eden Süreyya E, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü için otizmli kızı F'ye (17) mesaj gönderdi.

Süreyya E, "Her anında yanında olacağıma söz veriyorum. Bugün yanında olamadığım için beni affet" dedi. Bu zorlu süreçte onu ayakta tutan gücü kızından aldığını söyleyen Süreyya E, "Bugün onun özel günü ve ben kızımın yanında değilim. Özel çocuk annelerinin korkulu rüyasıdır onların yanında olamamak. İnanın ki çektiğim acılardan daha kötüsü onun yanında olamamam" dedi.

'DOYASIYA SARILACAĞIM'

Hastaneden çıktığında en çok yapmak istediği şeyin kızına doyasıya sarılmak olduğunu söyleyen Süreyya E, kızına "Her anında yanında olacağıma söz veriyorum. Bugün yanında olamadığım için beni affet. Biz birlikte çok şey başardık, bunu da başaracağız. Seni canımdan bile çok seviyorum" diye seslendi.

FATİH ŞENDİL