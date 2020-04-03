İzmir'de büyük sorumsuzluk! Otelde partiye korona baskını

İzmir’de bir grup genç, bir otelde parti düzenleyip görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Polis ekipleri otele baskın düzenleyerek otel sahibi ve gençlere para cezası kesti. Koronavirüs salgınına rağmen gençlerin yaptığı bu sorumsuz davranışa tepki yağdı

Türkiye'de Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak hem kendi hem de etraflarındaki insanların hayatlarını tehlikeye atanlar bu kez İzmir'de ortaya çıktı. İstanbul Büyükçekmece'de geçtiğimiz günlerde bir grup sorumsuz gencin ev kiralayıp parti yapmasının ardından ikinci parti vakası ise önceki gün İzmir'de yaşandı. Alsancak semtindeki bir otelde toplanan gençler bir yandan alkol alıp bir yanda da müzik eşliğinde dans etti.



POLİS BASKIN YAPTI

Bu anların görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaştı. Instagram'dan paylaştıkları hikayelerinde 'Eğlence istenirse otel de kapatılır', 'Biz varsak eğlence bitmez' diye yorum yapan gençlerin paylaştığı görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Adresi belirlenen otele baskın düzenleyen polis ekipleri, partiyi yarıda keserek otel yetkilisi M.G. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195. Maddesi gereğince salgına karşı alınan önlemlere uymadığı gerekçesiyle işlem yapıldı. Otel yetkilisi M.G.'nin iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabileceği öğrenildi. Polis ekipleri ayrıca parti veren gençlere de kabahatler kanununun 32. maddesine göre 280'er lira para cezası kesti.



SORUMSUZLUĞA TEPKİ

Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak parti düzenleyen gençlere sosyal medyada vatandaşlardan tepki yağdı. Twitter'dan olaya tepki gösteren Berfin Yılmaz, "Cidden korkunç bir cehalet ve duyarsızlık. Yuh size ya, kudurdular" derken, Melis Ayça ise, "Beyinsizlik hep modaydı bunun adı başka. Vatan hainidir bunu yapan. Kendileri geberse neyse bizi etkiliyorlar" dedi. Türkan Akın ise, "Hayır kulüplerden çıkıp 5 kişi toplanıp taksiye binerek evine dönen kızlar şimdi partisiz yapamayız ayaklarıyla milletin canını tehlikeye atıyorlar" diye tepkisini dile getirdi.

SABAH