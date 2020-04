İzmir’de taksi ve dolmuşlardan salgına karşı brandalı önlem

İzmir’de bazı şehir içi minibüs hatları ve taksiler, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı brandalı koruma kalkanı ile önlem aldı. Dolmuş ve taksi şoförleri, uygulamadan dolayı hem müşteriler hem de kendileri açısından daha güvenli bir yolculuk sağlandığını belirtti.

Türkiye'yi de etkisine alan korona virüs (Covid-19) salgınına karşı tüm yurtta önlemler artırılıyor. Özellikle şehir içi yolculuk yapan ve toplu taşıma kullanma zorunluluğu olan kişilerin riskli grupta yer aldığı belirtilirken bu araçlarda önlemler daha da sıkı tutuluyor. İzmir'de bazı taksi ve dolmuşlarda da salgına karşı temastan kaçınma ve sosyal mesafeyi koruma anlamında bir takım önlemler alındı.

Şoför ile yolcuların temasını engelleyen ve sosyal mesafeyi korumaya yarayan brandalı koruma kalkanı bazı araçlarda uygulamaya geçti. Araçların önünde yer alan şoför mahali ile yolcuların bulunduğu kesim bir branda ile ayrılıyor; taksilerde müşteri araçtan indikten sonra pencereden ücreti veriyor, dolmuşlarda ise brandaya açılan bir fermuar aracılığı ile müşteri ücreti şoföre veriyor. Bazı araçlarda faaliyete geçen uygulama sayesinde hem yolcular hem de şoför daha az riskli bir yolculuk yapıyor. Taksi ve dolmuş şoförleri brandalı koruma kalkanından dolayı müşterilerin de memnun olduğunu ifade etti.





BU ŞEKİLDE SOSYAL MESAFE DE KORUNUYOR

Aldığı brandalı önlemle dolmuşta sosyal mesafeyi de koruduğunu belirten şoför İrfan Kılıçoğlu (37), hem kendisinin hem de müşterilerin sağlığı için her önlemi aldığını belirtti. Kılıçoğlu, "Yetkililer önlem alın diyor, alınan önlemlerle bitmiyor. Ben de aracımı dezenfekte ediyorum, günde üç defa paspas çekiyorum. Geçenlerde bir vatandaş kafama hapşırdı. Her yerim pislik oldu. Benim de aklıma böyle bir önlem geldi ve gerçekleştirdim. Kendi önlemimi aldım, yolcunun önlemini de alıyorum. Her gün dip bucak dezenfekte ediyorum aracımı ve vicdanen rahatım. Daha önce bir bez ile önlem almıştım. Sağlıklı olmayınca branda gerdim. Bu fermuarlı alan ile de para alışverişini yapıyoruz. Sosyal mesafeyi de korumuş oluyoruz. Eğer ki bu camiaya bir nebze örnek olabilmişsem ne mutlu bana. Lütfen kurallara uyalım" sözlerine yer verdi.





"HALKIMIZIN SAĞLIĞINI ÖNEMSİYORUZ"

Şoförlüğünü yaptığı taksiye brandalı koruma kalkanı geren Ali Karacaoğuz (25) ise "Gelen müşterilerimizin sağlığı için böyle bir önlem aldık. Her müşteriden sonra aracımızı detaylı olarak temizleyip ilaçlıyoruz. Halkımızın sağlığını önemsiyoruz, memnunuz bu durumdan. Yolcularımız para alışverişini yolculuğun sonunda pencereden veriyorlar" diye konuştu.