Kardeş tutuklu ağabey serbest

Nuray Vural’ı İzmir Alsancak’taki evinde 20’den fazla bıçak darbesiyle öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan kardeşlerden Nurullah E. tutuklandı. Olayı bilen ancak saklamaya çalışan ağabey F.E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 53 yaşındaki Nuray Vural'ın 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan iki kardeşten Nurullah E. (20) çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, suçu bildiği halde saklamaya çalıştığı iddia edilen ağabeyi F. E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Nurullah E'nin cinayeti Vural'ın, erkekliğine laf söylemesi üzerine işlediği iddia adildi.

YALNIZ YAŞIYORDU

Korkunç cinayet 24 Mart günü Alsancak 1480 sokak içinde yaşandı. Eşinden boşandığı ve yalnız yaşadığı öğrenilen Nuray Vural'dan haber alamayan yakınları eve gidip kapıyı çaldı. Polis ekipleri kendilerine yapılan başvuru sonrası çilingir yardımıyla eve girdi. Nuray Vural evinin yatak odasında kanlar içinde bulundu. Olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin yaptığı kontrolde Vural'ın 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldüğü tespit edildi.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis evde yaptığı incelemede hırsızlık bulgusuna rastlamazken olayın aydınlatılması için özel çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis, çevredeki güvenlik kameraları ve cep telefonu baz kayıtlarından yola çıkarak, Nuray Vural'la en son irtibatlı olan Nurullah E. ve ağabeyi F.E'yi gözaltına aldı.

Nurullah E.



SUÇU SAKLAMAYA ÇALIŞTI

Gözaltına alınan ve ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan Nurullah E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ağabeyi F.E, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Katil zanlısı olarak tutuklanan Nurullah E'nin cinayetten sonra ağabeyinden yardım istediği ve cinayeti anlattığı, ağabeyinin de suçu saklamaya çalıştığı öğrenildi. Tutuklanan Nurullah E'nin, Nuray Vural'ı erkekliğine laf söylediği için öldürdüğü ileri sürüldü.

F.E

Fatih ŞENDİL