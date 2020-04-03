Koronadan bir doktor daha öldü

Doktor Muharrem İdiz, hastasından kaptığı tahmin edilen korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İzmir Dişhekimleri Odası eski Başkanı Mustafa Oral'ın ardından işyeri hekimliği yapan doktor Muharrem İdiz de hastasından kaptığı tahmin edilen yeni tip korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.



'GÜZEL YÜZLÜ KARDEŞİM'

Dr. Muharrem İdiz'in önceki gece entübe edildiğini ve sabaha karşı vefat ettiğini bildiren eski İl Sağlık Müdür Yardımcısı Günay Aktaş, acı haberi sosyal medyadan şöyle duyurdu: "İzmir'den ilk görev şehidimiz sınıf arkadaşımız Dr. Muharrem İdiz'i kaybetmiş olmanın derin acısını hissetmekteyim. Durumun vehametini anlamayanlar için söylüyorum. Bu ne ilk, ne de son görev şehidimiz olacaktır. Mekanın cennet olsun iyi niyetli, temiz kalpli, güzel yüzlü kardeşim." Dr. Muharrem İdiz, daha önce Buca Gediz Mahallesi'nde Aile Sağlığı Merkezi hekimliği yapmıştı. Adı bir kadın hastasının kendisine yaptığı saldırıyla da gündeme gelen Dr. İdiz'in ölümü sağlık camiasında üzüntü yarattı.