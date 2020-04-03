Virüsü hiçe saydılar kumar için buluştular

İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden ekipler, gittikleri adresteki metruk binanın bahçesinde kumar oynandığını tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliye hem korona virüs tedbirleri kapsamında hem de kumar oynamak suçundan para cezası kesildi. 'Kumar oynanmasına yer ve imkân sağlama' suçunu işleyen H.Ş'ye ise adli ceza uygulandı.