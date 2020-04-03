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Haberler İzmir Virüsü hiçe saydılar kumar için buluştular

Virüsü hiçe saydılar kumar için buluştular

Virüsü hiçe saydılar kumar için buluştular
Giriş Tarihi: 3.4.2020

İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden ekipler, gittikleri adresteki metruk binanın bahçesinde kumar oynandığını tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliye hem korona virüs tedbirleri kapsamında hem de kumar oynamak suçundan para cezası kesildi. 'Kumar oynanmasına yer ve imkân sağlama' suçunu işleyen H.Ş'ye ise adli ceza uygulandı.

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