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Haberler İzmir Çarşı, salgın önlemlerine karşı

Çarşı, salgın önlemlerine karşı

Çarşı, salgın önlemlerine karşı
Giriş Tarihi: 4.4.2020

İzmir'in en işlek noktalarından Karşıyaka Çarşısı, korona virüs salgınının yükselişe geçtiği şu günlerde eski yoğunluğundan ödün vermiyor. Günler öncesinden yaptığımız haber sonrası ilçe kaymakamlığı tarafından önlem alınacağı bilgisi verilirken, halen yüzlerce insanın çarşıda dolaşıp salgınla ilgili yapılan uyarılara aldırış etmemesi dikkat çekiyor.

ERCAN AKGÜN

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