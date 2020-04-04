Cinnetin ardından aşk çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tartıştığı işyeri komşusu Aysim Erülker'i öldüren, kendi annesini de yaraladıktan sonra 4'üncü kattan atlayarak yaşamına son veren Levent Doğan'ın yaşadığı cinnetin nedeni belli oldu. Uyuşturucu kullanmak dahil bir çok suç kaydı bulunan Doğan'ın bıçakla öldürdüğü iki çocuk annesi Erülker ile gönül ilişkisi olduğu iddia edildi. Erülker ile Doğan'ın aralarının açık olduğu, Doğan'ın meseleyi konuşmak üzere eve çağırdığı Erülker'i ilişkiyi bitirmek istediği için bıçakladığı ileri sürüldü. Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan anne Nilgün Doğan'ın tedavisi sürüyor.

Fatih ŞENDİL