Ege Bölgesi'ndeki büyükşehirlerde araç giriş çıkışları durduruldu

Ege Bölgesinde İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli gibi büyükşehirlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentlere araçla giriş çıkış yasağı başladı.

Yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında, bu gece itibarıyla 30 büyükşehirin belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatılması duyurusu üzerine, kent merkezleri girişlerinde araç yoğunlukları oluştu. İzmir'de polis ekipleri, Manisa'ya bağlanan Sabuncubeli Tünelleri girişinde kontrol noktası oluşturdu. Valiliklerden özel izin alan vatandaşlar ile ilaç ve gıda maddesi taşıyan ticari araçların geçişlerine izin verildi. Ekipler, genelge ile ilgili bilgi verdikleri sürücülerin ateşlerini ölçtü, koronavirüs salgınına ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı bilgilendirme broşürü dağıttı.

"DEVLETİMİZ NE DERSE ARKASINDAYIZ"

Ailesiyle Manisa'ya seyahat eden İrfan Zümbül, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Sücücü Ahmet Şanlı ise, "Manisa'da oturuyorum. Biraz geç kaldım. Devletimiz ne derse arkasındayız. Sağlığımız için yasaklara uyacağız." dedi.

İbrahim Dağtekin ise uygulamaya yolda ve hazırlıksız yakalandığını ifade etti.



İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutalığına bağlı ekipler kent merkezini Afyonkarahisar, Antalya, Muğla, Aydın, Uşak ve İzmir'e bağlayan kara yollarında oluşturulan uygulama noktalarında kontrol yaptı. Sarayköy ilçe girişindeki görevliler sürücü ve yolcuları durdurarak uyarılarda bulundu. Bazı araç sürücüleri, uygulamanın insan sağlığı için önemli olduğunu belirtirken bazıları ise nereye gidecekleri konusunda ekiplere tepki gösterdi.

MANİSA'DA SÜRÜCÜLERİN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Manisa'da da il genelinde jandarma ve polis ekiplerinin uygulama yaptığı 24 noktada, gece yarısı itibarıyla uygulanmaya başlanan yeni Kovid-19 tedbirleri kapsamında istisnai durumlar dışındaki sürücülerin geçişine izin verilmedi.



İzmir'e gidiş yönünde Manisa Süreyya Tabiat Parkı önünde uygulama yapan polis ekipleri, bazı araçların geçişine izin vermeyerek Manisa'ya dönüşünü sağladı.



Öte yandan Aydın'ın Buharkent ilçesinde jandarma ve polis ekipleri de ile giriş ve çıkışları kontrol altına tutarak denetim gerçekleştirdi.

AA