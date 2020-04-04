Korona virüse yakalanan iş insanı Oğuzhan Yar, yaşadıklarını anlattı

İzmirli iki çocuk babası ve hurda geniş dönüşüm tesisleri sahibi Oğuzhan Yar, çağın yeni belası korona virüsüne yakalandığını, bunu duyduğu anda 4 ve 2 yaşındaki oğullarının gözlerinin önüne geldiğini, bu mücadeleyi kazanacağı inancıyla tedaviye başladığını belirtti.

İzmir'de Pandemi Hastanesi'nde kovid-19 tedavisi gördükten sonra taburcu olan ve evde tek başına karantinaya alınan işadamı Yar, korona günlerini Yeni Asır'a anlattı.



'HEMEN HASTANEYE GİTTİM'

Evde aniden ateşlendiğini ve üşümeyle birlikte şekerinin 500'ü geçtiğini, apar topar aracıyla Bornova Türkan Özilhan Pandemi Hastanesi'ne giderek muayene olduğunu anlatan iş insanı Oğuzhan Yar, yapılan tetkikler ve tomografi çekimi sonrası 1.5 santimlik ciğerlerine o illet virüsün bulaştığını öğrendi. Yar, "Öncelikle kimse 'ben korunuyorum, bana bulaşmaz' demesin, bu illet hiç belirti göstermeyen bir kişiden, yakınından gelebelir. Tam tedbir, tam korunma şart. Korona virüs olduğumu öğrendikten sonra Pandemi Hastanesi Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne yattım. Burada ilaç tedavisi gördüğüm zor geçen 7 günün ardından, yetkililerin kontrolünde evde 14 gün karantinaya alınmak üzere taburcu edildim" dedi.

YEMEK KAPIYA BIRAKILIYOR

Evdeki karantina süresince bir üst kattaki çocuklarını görememenin ve onlara dokunamamanın üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Yar, "Yemeğimi ailem kapıya bırakıp gidiyor. Bu günler geçecek, ancak her tedbir önce ailem ve kendi sağlım için. Ben bu illeti nereden kaptığımı bilmiyorum, ancak hasta olduğumu öğrendikten sonra irtibatlı olduğum ve yakın görüştüğüm 53 kişinin adını yetkililere verdim. Onların da tetkikleri yapılıyor. Lütfen herkes; yaşlısı, genci, işadamı, işçisi kim olursa olsun, sosyal mesafe kuralına ve tüm tedbirlere uysun" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL