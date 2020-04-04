Vatandaşlar Karşıyaka'da yine sokakları doldurdu! Endişelendiren görüntüler

İzmir'in en kalabalık alanlarından birisi olan Karşıyaka Çarşısı'nda tüm uyarı ve önlemlere rağmen insan yoğunluğu gözlendi. Polis ve zabıta ekiplerinin uyarıları ve anonslarına rağmen sokağa çıkan vatandaşlar yine risk oluşturdu.

Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm yurtta belli başlı önlemler alınıyor ve vatandaşlar uyarılıyor. Yetkililerin "Evde Kal" çağrısına rağmen bazı vatandaşlar uyarıları hiçe sayarak sokağa çıkmaya devam ediyor. İzmir'in en kalabalık yerlerinden biri olan Karşıyaka Çarşısı'nda bugün de insan yoğunluğu gözlendi. Kalabalığa karşı önlem için polis ve zabıta ekipleri çarşıyı boydan boya gezerek vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yaptı. Polis ve çarşı bekçileri de vatandaşlara maske takmaları yönünde ikazda bulundu. Bazı vatandaşların maske ve eldiven kullanmadığını gören bir iş adamı da çarşıda bedava maske ve eldiven dağıttı.





"BUGÜN MASKE TAKAMADIM, YARIN DAHA DİKKATLİ OLACAĞIM"

Karşıyaka Çarşısı'nda maske ile önlem almadan dolaşan bir vatandaş, bugün maske takamadığını yarın daha dikkatli olacağını söyledi. Mustafa Yılmaz isimli vatandaş, "İnsanlar sokağa çıkmasalar daha iyi olur. Bugün maske takamadım, yarın daha dikkatli olacağım. Evden pek çıkmamaya çalışıyorum, ellerimi dezenfekte ediyorum. Ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım" diye konuştu.





MASKE, ELDİVEN TAKMAYANLARI GÖRDÜ; BEDAVA DAĞITTI

Karşıyaka Çarşısı'nda maske ve eldiven takmayanları gören iş adamı Kemal Sümer ise bedava maske ve eldiven dağıttı. Sümer, "Karşıyaka'daki insanlarımızın birçoğu maske ve eldiven takmıyor. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi tüm halkımızın maske ve eldiven takması gerekiyor. Ben de halkımızı bu konuda bilinçlendirmek için bedava maske ve eldiven dağıtıyorum. Kalabalık alanlarda maske takmak zorunlu. Korona virüs salgınına karşı insanlarımız önlem alsınlar" dedi.