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Haberler İzmir Ayakkabılar için hijyenik paspas

Ayakkabılar için hijyenik paspas

Ayakkabılar için hijyenik paspas
Giriş Tarihi: 5.4.2020
İzmir'de bir hijyen firmasının yetkilisi Ahmet Vural, korona virüse karşı alınan en önemli tedbirin el temizliği olsa da virüslerin en belirgin taşıyıcısının ayaklar olduğunu ifade etti, hijyenik paspas sayesinde virüs ve bakterilerin taşınmasına engel olduklarını söyledi. Paspasın altındaki hazneye su ve dezenfektan doldurulduğunu söyleyen Vural, "Hijyenik paspaslar bugüne kadar özellikle gıda işletmeleri, spor salonları ve okullarda yoğun biçimde kullanılıyordu. Ama korona virüsten sonra ev, apartman ve site yönetimleri de almaya başladı. Bugünlerde çok yoğun sipariş var" dedi.
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