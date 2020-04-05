CHP'den DHKP-C'li terörist Helin Bölek'e kutsama!

CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan, terör örgütü üyeliğinden yargılanan ve gerçekleştirdiği ölüm orucu sonucu vefat eden DHKP-C'li terörist Helin Bölek'i sosyal medya hesabından paylaştığı bir tweet ile andı.

Helin Bölek, DHKP-C terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 2010 yılında tutuklanmış ve örgüt adına açlık orucuna başlamıştı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bölek, açlık orucu sebebiyle Kasım 2019 yılında tahliye edilmiş ve önceki gün hayatını kaybetmişti.

CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan ise sosyal medya hesabından paylaştığı bir tweet ile DHKPC'li Helin Bölek'i andı. Uyan paylaşımda 'Sımsıkı yumruk misali sevdiğim Yarının sahibi o gözlerine O gözlerinde çizgilenecek.' ifadelerine yer verdi.

CHP GRUP BAŞKAN VEKİLİ ÖZEL DE TERÖRİSTİ KUTSAMIŞTI

Helin Bölek'in ölümünü PKK'nın siyasi uzantısı olarak bilinen HDP yas havasına çevirirken, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in tweeti dikkat çekti. Özel, "Grup Yorum mensubu sanatçı Helin Bölek'in ölüm orucundayken yaşamını yitirmesinin üzüntüsü içindeyiz. Dün ölüm orucunu sürdüren Mustafa Koçak ile İbrahim Gökçek'i yaşatmak için harekete geçme günüdür. Talepler yerine getirilmeli, toprağa yeni bir canın düşmesi engellenmelidir" ifadesini kullanmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU EN SERT BİÇİMDE TEPKİ GÖSTERDİ

Özgür Özel'in DHKP-C'li teröristi kutsayan mesajına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok sert bir cevap geldi. Sosyal medya hesabından Özgür Özel'i etiketleyen Bakan Soylu, mesajında şöyle dedi: "Hastaneye kaldırıldığı halde DHKP-C'nin talimatıyla tedavisini engelleyerek hastaneden çıkarılıp ölüme yatıran sizin milletvekilleriniz. Ölümü kutsallaştırıp DHKP-C'nin değirmenine ölüm taşıyan da sizsiniz."