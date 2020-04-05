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Haberler İzmir Hemşireye saldırıp camları kırdı

Hemşireye saldırıp camları kırdı

Hemşireye saldırıp camları kırdı
Giriş Tarihi: 5.4.2020
İzmir Bayraklı'daki aile sağlığı merkezine gelen D.Y. adlı kadın, ortalığı savaş alanına çevirip hemşire Aslı Kavuklu'yu darp etti. Alınan bilgiye göre, D.Y, çocuğunun periyodik raporunu, kendisinin aile hekimi olmamasından dolayı vermediği için mahkemelik olduğu Dr. Özgür Akkoç'un görev yaptığı merkeze gitti. D.Y, davada şahitlik yapan hemşire Aslı Kavuklu'nun odasına yöneldi. Engellere rağmen D.Y, Kavuklu'yu darp etti ve merkezin camlarını kırdı.

DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU
Boynuna darbe alan Kavuklu, darp raporu aldıktan sonra şikayetçi oldu. Sağlıkçılar ise, D.Y'nin ifadesinin ardından serbest bırakılmasına tepki gösterdi.



Hemşire Aslı Kavuklu, boynuna darbe aldı.
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