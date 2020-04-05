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Haberler İzmir İzmir Otogarı’nda sosyal mesafesiz kuyruk

’nda sosyal mesafesiz kuyruk

İzmir Otogarı’nda sosyal mesafesiz kuyruk
Giriş Tarihi: 5.4.2020
Şehirler arası yolcu ulaşımın izne bağlanmasının ardından memleketlerine gitmek isteyenler otogarlarda hala yoğun kalabalıklar oluşturuyor. İzmir Otogarı'ndaki polis noktasında yolculuk yapmak için izin belgesi almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
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