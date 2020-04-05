İzmir sınırında geçiş yoğunluğu

KORONA virüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanması ile ilgili genelgesinin ardından İzmir'de gece yarısından itibaren denetimler başladı. İzmir sınırlarındaki Sabuncubeli Tüneli'nde denetimler nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, geçişi yasak olanlar geldikleri yöne geri gönderildi.

DİĞER