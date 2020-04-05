İzmir'de kuyumcular ve döviz büroları salı ve cuma günleri açık olacak

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında kuyumcu ve döviz bürolarının sadece salı ve cuma günleri faaliyet göstermesi kararı alındı. Karar 6 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak.

İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan başkanlığında yapılan İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, İzmir Kuyumcular Odası tarafından ülke genelinde korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle İzmir genelinde kuyumcu ve döviz bürolarının çalışma günleri ve saatlerinin düzenlenmesine yönelik talepler değerlendirildi. Gerçekleşen toplantıda İzmir merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren tüm kuyumcu ve döviz bürolarının faaliyetlerini 6 Nisan tarihinden itibaren salı ve cuma günleri 10.00 ile 17.00 saatleri arasında olacak şekilde sınırlandırılmasına karar verildi.

İHA