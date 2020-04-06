Ailelere videolu psikolojik destek

Çiğli Belediyesi'nin korona virüs ile mücadele sürecinde yaşanan sosyal ve psikolojik sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla başlattığı "Aile Danışmanlığı Hizmeti" kısa filmlerle anlatılmaya başlandı. Bu süreçte aile hayatında psikolojik olarak dikkat edilmesi gereken unsurlar 7 bölümlük kısa filmler ile anlatıldı. Çekilen filmler belediyenin ve Başkan Utku Gümrükçü'nün sosyal medya hesapları ile Youtube kanalında yayınlanıyor.