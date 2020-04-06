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Haberler İzmir Başkan Soyer güvercin besledi

Başkan Soyer güvercin besledi

Başkan Soyer güvercin besledi
Giriş Tarihi: 6.4.2020

Sokaktaki hayvanların gıda ihtiyacını karşılayan işletmeler korona virüs salgını nedeniyle hizmete ara verince devreye girdi.

Sokak ve meydanlarda insan yoğunluğunun da azalması yüzünden kedi-köpek ile kuşların beslenmesi için ek önlemler alındı. Belediye ekipleri hayvanların beslenme odaklarını artırırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, Saat Kulesi çevresindeki kuşlara yem verdi. Soyer, "Yeter ki siz evden çıkmayın. Sokaktaki canlar bize emanet. Onların aç kalmaması için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Başkan Soyer Büyükşehir'deki mesaisine başlamadan önce Konak Meydanı'nın simgesi haline gelen güvercinlere yem verdi.

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