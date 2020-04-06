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Haberler İzmir Büyükşehir’den otobüslere özel kabin ve baslık

Büyükşehir’den otobüslere özel kabin ve baslık

Büyükşehir’den otobüslere özel kabin ve baslık
Giriş Tarihi: 6.4.2020
İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT ve İZULAŞ genel müdürlükleri, otobüs şoförlerini salgın hastalıktan korumak için iki önlem daha aldı. Araçlara naylon şoför kabinleri yapıldı, personel için de koruyucu başlık üretildi. İzmir'de hafta içi her gün ortalama bin 200 otobüs hizmet veriyor. Bu araçlarda yaklaşık 2 bin 500 şoför görev yapıyor.
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