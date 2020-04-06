Büyükşehir’den otobüslere özel kabin ve baslık

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT ve İZULAŞ genel müdürlükleri, otobüs şoförlerini salgın hastalıktan korumak için iki önlem daha aldı. Araçlara naylon şoför kabinleri yapıldı, personel için de koruyucu başlık üretildi. İzmir'de hafta içi her gün ortalama bin 200 otobüs hizmet veriyor. Bu araçlarda yaklaşık 2 bin 500 şoför görev yapıyor.

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