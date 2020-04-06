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Dar gün dostları

Dar gün dostları
Giriş Tarihi: 6.4.2020

'de 50 kişiden oluşan gönüllü bisikletli ekip, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını bisikletleriyle karşılıyor.

Gönüllüler siparişleri vatandaşların evine kadar teslim ediyor. Yardımları evine gelen 74 yaşındaki Hacer Özyurtlu, gönüllü bisikletli ekibe teşekkür eti. Özyurtlu, "Telefonla yoğurt ve ekmek istedim getirdiler. Çok yardımseverler. Kendilerine teşekkür ederim" diye konuştu.

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