Dezenfeksiyon cihazlarına ilgi arttı

İzmir'de, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kapı girişlerine monte edilen püskürtmeli dezenfeksiyon cihazlarına talep arttı. Yüksek basınç pompası ile su ve dezenfektan karışımını ufak zerreler halinde elbiselerin üzerine püskürten cihaz, virüslerin yanı sıra bakteri, küf ve mantarı da yok ediyor. Dezenfektan püskürtücüler, dezenfeksiyon sistemleri ve hava duşlarının çok talep gördüğünü belirten firma yetkilisi Ahmet Vural, fazla mesai yaparak, siparişlere yetişmeye çalıştıklarını söyledi.