İzmirliler evde kalınca yollarda yenileme çalışmaları başladı

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle İzmirliler çağrılara uyarak evlerinde kalmaya devam ediyor. Sokaklar boşalınca Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın yollarını yenileme çalışmaları da başladı.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Türkiye'de vakaların görülmesi üzerine pek çok vatandaş çağrılara uyarak evlerinde kalıyor. İzmir'de de sokaklar boşalınca kentin pek çok noktasında yol yenileme çalışmaları da hızlandı. Ekipler Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yolları yenilemeye başladı. Ayrıca yoğun kullanım ve mevsim koşulları nedeniyle deforme olarak araç ve yaya trafiğini olumsuz etkileyen noktalara da müdahale edildi.

Parke kaplama, kayrak taşı ve beton kısımlar tamir edildi, yollar yenilendi. Ekipler çalışmaları sırasında güvenli mesafeye azami özen gösteriyor. Kemeraltı Çarşısı'nda şimdiye kadar çalışma yapılan cadde ve sokaklar şöyle: Anafartalar Caddesi, Mücibur Rahman Sokağı, 870 Sokak, 865 Sokak, 866 Sokak, 863 Sokak, 920/1 Sokak, 935 Sokak, 855 Sokak, 856 Sokak, 928 Sokak, 919 Sokak, 899 Sokak, 901 Sokak, 909 Sokak, 904 Sokak, 913 Sokak, 912 Sokak, 920 Sokak, 919/1 Sokak, 899/1 Sokak, 1315 Sokak ve 1313 Sokak.