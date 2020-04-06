Kaçak girişlere yakın takip

Salgın nedeniyle İzmir’in giriş ve çıkışlarında yoğun önlem alan güvenlik güçlerine yakalanmamak için bazı sürücülerin orman ve köy yolları gibi tali güzergahları kullandığı ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, tüm ara yollar orman yolları ve köy yollarını da abluka altına aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında araç giriş ve çıkışlarının yasaklandığı İzmir'de de kontroller yoğun bir şekilde sürdürülüyor.





Kentin giriş ve çıkışlarında jandarma ve polis ekipleri tarafından sıkı denetimler devam ederken, orman yolları, ara yollar ve köy yolları gibi tali güzergahlardan kaçak olarak kenti giriş yapmak isteyen sürücüler de yakın takibe alındı. Alınan önlemlere rağmen ekiplerin bulunmadığını sanarak tali yolları kullanan sürücüler yakalanarak cezai işlemler yapılıyor. Jandarma ekipleri bu yolları kullanarak özellikle hiç bir seyahat belgesi olmadan giriş yapmak isteyen 100'e yakın sürücüye idari para cezası kesti. Ayrıca bu sürücülerin sağlık işlemleri ve ateş kontrolleri yapıldıktan sonra geldikleri yere geri gönderildikleri bildirildi.





SUDAN BAHANELER

Köy ve orman yollarında jandarmaya yakalanan sürücülerin bahaneleri de pes dedirtti. İzmir Kınık-Örtülü ve Manisa Yunusemre Recepli gibi tüm ara artel yolları abluka altına alan jandarma, sürücülerin attığı yalanların hiç birini yutmadı.

● Bahçede hayvanları yemini suyunu vermek için gelmiştim.

● Evin çatısı akmış komşular aradı, onun için geldim.

● Anneannem rahatsızlandı onun için geldim.

● Halam vefat etti yalanı.

● Evim izmir'de, eve gelmeyelim mi?

● Kız istemeye gidecektik daha önceden planlanmıştı.

● Evi su basmış abi aradılar.

● Nakliyatçıyız komutanım biz

● Komutanım gıda işi yapıyoruz ürünleri kontrole geldik.

FATİH ŞENDİL