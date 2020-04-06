Korona virüs günlerinde Askıda Ekmek

İzmir'in Torbalı ilçesinde, market sahibi Arif Durhan (38), sosyal medyadan 'biz birlikte güzeliz' notuyla duyuru yapıp, korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere 30 gün boyunca ücretsiz ekmek vermeye başladı. Birlik ve beraberlik içinde bu zor günlerin üstesinden gelinebileceğini belirten Arif Durhan, meslektaşlarını da kampanyanın benzerini yapmaya çağırdı.