İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde, metruk haldeki Şark Sanayi Fabrikası'nın müştemilatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince bahçedeki ağaçlara sıçramadan 1 saatte söndürüldü. Çatının çökme ihtimali nedeniyle itfaiyeciler zor anlar yaşadı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.
Metruk binadaki yangın korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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