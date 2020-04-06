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Haberler İzmir Metruk binadaki yangın korkuttu

Metruk binadaki korkuttu

Metruk binadaki yangın korkuttu
Giriş Tarihi: 6.4.2020

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde, metruk haldeki Şark Sanayi Fabrikası'nın müştemilatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince bahçedeki ağaçlara sıçramadan 1 saatte söndürüldü. Çatının çökme ihtimali nedeniyle itfaiyeciler zor anlar yaşadı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

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