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Haberler İzmir Semt pazarlarına maskesiz giriş yok

Semt pazarlarına maskesiz giriş yok

Semt pazarlarına maskesiz giriş yok
Giriş Tarihi: 6.4.2020

Korona virüs salgını nedeni ile yetkililer mecbur kalmadıkça evden çıkılmaması konusunda çağrı yaparken, 'de korona virüs salgını nedeniyle semt pazarlarında da önlem alındı.

Pazaryeri girişlerinde bekleyen zabıta ekipleri vatandaşların ateşini ölçüp, maskesi olmayanlara maske verirken, pek çok vatandaşın kalabalığa girmemek için sabahın erken saatlerinde pazarlara gittiği gözlendi.

Pazarda esnaf da maske ve eldiven ile satış yaparken, pazaryerlerindeki darlık nedeniyle yasak olmasına rağmen 3 adım mesafe kuralına uyulamadı. Ancak geçen haftaya göre semt pazarlarındaki kalabalığın gözle görülür oranda düşmesi dikkat çekti.

METİN BURMALI

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