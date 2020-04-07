Büfede kanlı alem

Karşıyaka’da büfede içki alemi yapan iki arkadaş arasında kavga çıktı. Olayda kolundan satırla yaralanan İrfan Terzi, kendisine saldıran arkadaşı Akın Kuyrukçu’yu ateş ederek tek kurşunla öldürdü.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki arkadaşın bir büfe içindeki içki alemi kanlı bitti. Olay önceki akşam Karşıyaka Örnekköy 6711 sokak içerisinde bulunan büfede yaşandı.

SATIRLA SALDIRDI

Uyuşturucu kullanmak suçundan poliste kaydı bulunan İrfan Terzi (23) ile iki çocuk babası arkadaşı Akın Kuyrukçu (55) iş çıkında büfede birlikte alkol almaya başladı. Alkolün de etkisi ile bir anda ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akın Kuyrukçu tezgah üzerindeki satırla, arkadaşı İrfan Terzi'ye saldırdı. Saldırı sırasında kolundan yaralanan Terzi kanlar içinde kaldı. Terzi bu sırada belinden çıkardığı silahla, kendisine saldıran Kuyrukçu'ya tek el ateş etti. Karnından aldığı tek kurşunla yere yığılan Kuyrukçu vatandaşların ihbarı ile gelen ambulansla Çiğli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Ancak Akın Kuyrukçu yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası bölgeye gelen polis, zanlı İrfan Terzi'yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Fatih ŞENDİL