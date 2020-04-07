Gıda paketlerine kavurma da eklendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle destek verdiği vatandaşlar için hazırladığı gıda paketlerine 1 kilogram kavurma da ekledi. Başkan Tunç Soyer, uygulamanın hem hayvancılık, tarım sektörüne, hem de salgınla derinleşen ekonomik krizde destek verdikleri ailelere nefes aldıracağını söyledi.