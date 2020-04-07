İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle destek verdiği vatandaşlar için hazırladığı gıda paketlerine 1 kilogram kavurma da ekledi. Başkan Tunç Soyer, uygulamanın hem hayvancılık, tarım sektörüne, hem de salgınla derinleşen ekonomik krizde destek verdikleri ailelere nefes aldıracağını söyledi.
Gıda paketlerine kavurma da eklendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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