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Haberler İzmir Gıda paketlerine kavurma da eklendi

Gıda paketlerine kavurma da eklendi

Gıda paketlerine kavurma da eklendi
Giriş Tarihi: 7.4.2020

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle destek verdiği vatandaşlar için hazırladığı gıda paketlerine 1 kilogram kavurma da ekledi. Başkan Tunç Soyer, uygulamanın hem hayvancılık, tarım sektörüne, hem de salgınla derinleşen ekonomik krizde destek verdikleri ailelere nefes aldıracağını söyledi.

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