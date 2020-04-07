İzmir’de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

30 büyükşehir ile Zonguldak’a giriş ve çıkış yasakla-ması sonrası İzmir girişindeki Sabuncubeli Tüneli’nde uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Yoğunluğun sabahın erken saatlerinden itibaren başladığı Karaçam mevki-sinden itibaren sürücüler 6 kilometrelik yolu yaklaşık 2 saatte gelebildi. Sabuncubeli Tüneli'nde görev yapan polis ve jandarma ekipleri, kent-ten çıkış yapmak isteyenl-rin izin belgelerini tek tek kontrol etti. Belgesi bulunmayanlar, tünele alınmadan İzmir'e geri yönlendirildi. Gıda ve hijyen ürünü taşıyan TIR ve kamyonların yanı sıra, sağlık personelleri başta olmak üzere zorunlu görev-lerde bulunanların geçişlerine ise izin verildi. Bornova'nın Karaçam mevkisine kadar uzanan araç kuyruğu sebebiyle bazı vatandaşların yürüdüğü bazı sürücülerin de zaman zaman kontak kapattığı görüldü.