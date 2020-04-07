İzmir’e korona tanı merkezi günde 500 test yapılacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar, üniversite bünyesinde Kovid-19 Tanı Merkezi kurulacağını açıkladı. Açıklamada günde 5000 test yapılmasının hedeflendiği bildirildi. Merkezde 3 öğretim üyesinin sorumluluğunda; viroloji, mikrobiyoloji, biyokimya, biyoloji, moleküler biyoloji, genetik ve tıbbi biyoloji alanlarında uzman toplam 6 öğretim üyesinin denetiminde TUSEB tarafından 3 aylık süre ile işe alınan 20 laboratuvar çalışanı ve 8 destek elemanı çalışacağı açıklandı.