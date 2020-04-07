Kızılay’dan sokağa çıkamayanlara destek

İzmir'de sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olanlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere, Kızılay erzak desteğinde bulunuyor. Türk Kızılayı İzmir Şubesi ekipleri, içinde kavurma, nohut, mercimek, pirinç, makarna, çiçek yağı, salça, zeytin, un ve çorbanın yer aldığı kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.