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Kudret Teyze'den anlamlı hareket! Emekli maaşını bağışladı

Kudret Teyze'den anlamlı hareket! Emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı

07.04.2020, 10:25

’in Aliağa ilçesinde, hattını arayan 74 yaşındaki , 1 aylık emekli maaşını bağışladı.

Aliağa'da eşi ile birlikte yaşayan 74 yaşındaki emekli Kudret Koçar isimli kadın, bir aylık emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlama kararı aldı. 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağından dolayı dışarı çıkamayan ve konu hakkında bilgi edinmek isteyen Koçar, 155 Polis İmdat Hattını arayarak yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Yaşlı kadının kampanyaya katkıda bulunmasına yardımcı olmak için Aliağa Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Destek Grubunda görevli polisler, yardımsever vatandaşın kendilerine belirttiği adrese giderek görüşme sağladı. Polisler ile görüşen Kudret Koçar, 2020 yılı nisan ayı maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlamak istediğini ifade etti. Bunun üzerine ekipler tarafından alınan yardım tutarı, bankaya götürülerek bağış işlemi gerçekleştirildi ve dekontu da yaşlı kadına teslim edildi.

Milli Dayanışma Kampanyasına emekli maaşının bağışlayarak örnek bir davranış sergileyen Kudret Koçar, yapmış olduğu açıklamasında, "'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını duyar duymaz nisan ayındaki emekli maaşımı bu yaşanılan zor günlerde devletimizin vatandaşlarımızın ihtiyaçlarında kullanması için bağış yapma kararı aldık. Allah devletimize milletimize zeval vermesin" dedi.

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