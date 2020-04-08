Doğum sancısı çeken kadın için sağlık alarmı

İzmir Konak Etiler Mahallesi 1281 Sokak'taki apartmanda yalnız yaşayan ve eşi cezaevinde bulunan Bahriye Yılmaz Savaş'ın (36) doğum sancıları üzerine komşuları sağlık ekiplerini aradı. AKS ekiplerinin açmayı başardığı eve giren sağlık personelinin müdahale ettiği Savaş, 3 kilo ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Tepecik Eğitim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne kaldırılan anne ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.