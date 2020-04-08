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Haberler İzmir Tartıştığı arkadaşı 6 yerinden bıçakladı

Tartıştığı arkadaşı 6 yerinden bıçakladı

Tartıştığı arkadaşı 6 yerinden bıçakladı

08.04.2020, 19:43

'in ilçesinde,  (29), çıkan kavgada arkadaşı  A. tarafından, 6 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra, Anafartalar Mahallesi Göksenin Sokak'ta meydana geldi. Barış Günar ile arkadaşı olduğu öne sürülen Yasin A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Yasin A., Günar'ı vücudunun 6 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Yasin A. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Günar ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Günar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu ve İzmir Tepecik Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Polis, Yasin A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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