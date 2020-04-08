Tireli pazarcılardan aşevine gıda yardımı

İzmir Tire'de pazarcı esnafı, belediye aşevine gıda yardımında bulundu. Pazarcılar Oda Başkanı Cengiz Kaşan'ın önderliğinde sebze ve meyveden oluşan bir kamyonet gıdayı aşevi mutfağına teslim etti. Aşevi yetkilileri, "Günlük bin 500 kişiye ücretsiz sıcak yemek dağıtıyoruz. 65 yaş üzeri ihtiyaç sahiplerinin evlerine servis yapıyoruz. Aşevimize yardımda bulunan herkese teşekkür ederiz" dedi.

NADİR UYSAL