Bornova Koleji’nden sağlık çalışanlarına maske desteği

Bornova Koleji, yeni tip korona virüse karşı ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak için 3D yazıcıyla siperli maske üretmeye başladı. Daha önce başarılı bir şekilde protez kol üreten Bornova Koleji'nin birikimi, şimdi de doktorlar ve sağlık çalışanları için kullanılıyor.

'1.5 LİRAYA MAL OLDU'

Kolejin imkanlarıyla ürettikleri siperli maskenin 1.5 liraya mal olduğunu söyleyen Bornova Koleji Bilişim Öğretmeni Mehmet Çetin, bilgisayar ortamında tasarlanan maskelerin baskısı yapıldıktan sonra asetata monte edilerek hazır hale getirildiğini anlattı. Hammadde olarak PLA filament ve asetat kullanılan maskeler doktorlar ve sağlık çalışanlarına teslim edilmeye başlandı.