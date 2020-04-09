İzmir'de elektrik kesintisi 9 Nisan Perşembe!

İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor. İzmirlilerin elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde elektrik kesintisi olduğunu araştırıyor. Gediz Elektrik İzmir elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte merak edilenler...
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanıyor? soruları İzmirliler tarafından merak ediliyor. Gediz Elektrik bugünün kesinti duyurusunu paylaştı. İşte 9 Nisan Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...
İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
BERGAMA
09.04.2020 09:00 17:00 TEĞELTİ, ÇAKIRLAR, YERLİLER, ÇAVUŞALİ, KAPIKAYAİ İNCECİKLER VE CİVARLARI
BORNOVA
09.04.2020 14:00 17:00 ERZENE MAHALLESİ, ANKARA CADDESİ, İSTANBUL CADDESİ, EGE ÜNİVERSİTE KAMPÜS KAVŞAĞI, BORNOVA İTFAİYE VE CİVARI
KARABURUN
09.04.2020 09:00 17:00 EĞLENHOCA,KÖSEDERE,İNECIK, KÖYLERI VE CIVARI
SELÇUK
09.04.2020 09:00 17:00 PAMUCAK KAVŞAĞI CIVARLARI BEBEK MÜZESI, PAMTUR VE PAMUCAKTUR SITELERI İLE DERELI VE BELEDIYE TESISLERI
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