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Haberler İzmir İzmir'de Kovid-19'u yenen doktoru mesai arkadaşları alkışlarla taburcu etti

'de Kovid-19'u yenen doktoru mesai arkadaşları alkışlarla taburcu etti

İzmir'de Kovid-19'u yenen doktoru mesai arkadaşları alkışlarla taburcu etti

09.04.2020, 16:04

Son dakika... 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen doktor Cansu Atmaca Mutlu, meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde asistan doktor olarak görev yapan Mutlu, rahatsızlanmasının ardından aynı hastanede tedavi görmeye başladı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Mutlu'ya, ilaç tedavisi uygulandı.

Yapılan son iki koronavirüs testinde negatif sonuç alınması üzerine Mutlu'nun taburcu edilmesine karar verildi.

Sağlık çalışanları, meslektaşlarını tedavi gördüğü servisten alkışlarla uğurladı.

Mutlu, kendisine sürpriz yapan arkadaşlarına sevinç gösterisinde bulundu.

AA

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