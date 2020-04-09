Son dakika... İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen doktor Cansu Atmaca Mutlu, meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde asistan doktor olarak görev yapan Mutlu, rahatsızlanmasının ardından aynı hastanede tedavi görmeye başladı.
Kovid-19 testi pozitif çıkan Mutlu'ya, ilaç tedavisi uygulandı.
Yapılan son iki koronavirüs testinde negatif sonuç alınması üzerine Mutlu'nun taburcu edilmesine karar verildi.
Sağlık çalışanları, meslektaşlarını tedavi gördüğü servisten alkışlarla uğurladı.
Mutlu, kendisine sürpriz yapan arkadaşlarına sevinç gösterisinde bulundu.
AA
İzmir'de Kovid-19'u yenen doktoru mesai arkadaşları alkışlarla taburcu etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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