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Haberler İzmir Koronayı yenen genç doktor alkışlarla taburcu edildi

Koronayı yenen genç alkışlarla taburcu edildi

Koronayı yenen genç doktor alkışlarla taburcu edildi

09.04.2020, 12:27 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020,13:20

hastalarıyla ilgili iyileşme ve taburcu olma haberleri ardı ardına geliyor. Bir sevindirici gelişme de 'de yaşandı. Dünyayı saran korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedavi altına alınan İzmirli genç , alkışlarla taburcu edildi.

İzmir'de yaşayan Hematoloji Uzmanı Dr. Cansu M., korona virüse yakalanması nedeniyle Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördü. Virüsü yurt dışında katıldığı bir kongrede kapmış olabileceği düşünülen 33 yaşındaki doktor, tedavisinin ardından meslektaşları ve sağlık çalışanları tarafından alkışlar eşliğinde taburcu edildi. Cansu M.'nin taburcu edilirken dans ettiği görüldü.

İHA

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