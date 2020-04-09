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polisi can dostları sahipsiz bırakmadı

Ödemiş polisi can dostları sahipsiz bırakmadı

09.04.2020, 12:30

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, can dostları sahipsiz bırakmadı ve sokaktaki hayvanları elleriyle besledi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların dışarı çıkmamasıyla birlikte sokakta bulunan hayvanların aç kalmaması için adeta seferberlik ilan etti. İlçesinde bulunan birçok mahallede bulunan sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanırken onların imdadına duyarlı, hayvansever polis ekipleri koştu. Ödemiş Emniyet Müdürlüğü ekipleri poşetler içerisinde temin ettikleri hayvan mamalarını, can dostlara elleriyle dağıttı.

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