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Haberler İzmir Başkan Sadık Doğruer’den virüse uçak benzetmesi

Başkan ’den virüse uçak benzetmesi

Başkan Sadık Doğruer’den virüse uçak benzetmesi
Giriş Tarihi: 10.4.2020

İzmir'in Kınık ilçesinin Belediye Başkanı Sadık Doğruer, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla hemşehrilerine seslendi. Aynı zamanda hekim olan Başkan Doğruer, korona virüs ile mücadele kapsamında ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Detaylı bir sunum yapan Doğruer, "Maalesef bunun sosyal, ekonomik ve sağlık boyutu var. Ben bunu havada giden uçağa benzetiyorum. Biraz sallamış olabilir, zorunlu iniş de yapsa yere inecek. En az hasarla yere inmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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